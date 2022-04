As Far As The Eye komt naar de Switch

Een stam op weg naar het centrum van de wereld

Van maker Unexpected en uitgever Goblinz Publishing kwam het nieuws dat As Far As The Eye naar de Switch komt. Deze turn-based resource-management roguelike komt op 10 september dit jaar uit digitaal, maar ook fysiek! Dankzij Red Art Games zal er ook een fysieke variant te verkrijgen zijn. 2900 normale versies en 950 limited edities zijn gepland voor nu. Je kunt ze pre-orderen op de site.

Wat is As Far As The Eye voor game? Een roguelike, resource game die turn based is zegt nog weinig. Nou, in het spel ben je de wind die een stam genaamd de Pupils de juiste kant op stuurt. Je bouwt een beweegbaar dorp en reist met de stam naar het centrum van de wereld. Dit centrum genaamd The Eye is niet zo makkelijk naar toe te huppelen. Je krijgt te maken met procedurally generated situaties, natuurrampen en met moeilijke keuzes. Het roguelike gedeelte komt terug in de reis naar The Eye maar ook in je stam en het dorp. Het spel bevat geen directe vijanden, maar je zult je handen vol hebben aan het helpen van de Pupils en de vloed voorblijven die dreigt alles op te slokken.

Een trailer vind je hieronder:

Het spel komt eraan. 10 september 2022. Wie gaat het halen? Met de trailer lijkt dit een spel te zijn waar je makkelijk vele uren in kan steken, met het gemak en de rust van turn-based games.