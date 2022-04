Switch afgelopen maand populairste console in Europa

Afgelopen maand was een goede maand voor de Nintendo Switch in Europa.

Europa staat bekent om niet de grootste fans van Nintendo te zijn. Hoewel het bedrijf in landen als Frankrijk en Duitsland het vaak wel goed doet zijn de andere consoles in het gebied meestal stukken populairder. Dat een Nintendo-console in een maand het populairst is, is dus een zeldzame gebeurtenis. In een raportage van Gamesindustry,biz laat Christopher Dring weten dat afgelopen maand een goede maand was voor de console.

“332,000 games consoles were sold across European territories last month (data does not include UK or Germany. You can check our UK report here). It’s a rise of 14% over the previous month, but a drop of 39% over the same period in 2021. Nintendo Switch was the most popular console. Switch sales increased 9% compared with March last year. Xbox Series X and S was the second most-popular console. Both Xbox and PlayStation platforms are suffering from severe stocks shortages.” Christopher Dring ~ Head of Games B2B

Hoewel de oorzaak dus vooral door de tekorten voor Xbox en PlayStation is, is het opvallend dat de Switch aan het einde van zijn vijfde levensjaar (en begin zesde) nog een stijging in het aantal verkochte units krijgt. Zeker aangezien de grootste release Kirby was. Een franchise die niet bekend staat als een system seller.