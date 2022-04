Nintendo Switch Online wordt niet meer automatisch verlengd

Leden krijgen zelf de keuze wanneer het abonnement afloopt.

Het automatisch verlengen van het Nintendo Switch Online-abonnement gaat verdwijnen en zal voortaan niet meer standaard gebeuren wanneer het abonnement afloopt. Nintendo Switch Online-leden kunnen dan zelf kiezen of ze het lidmaatschap willen verlengen of dat ze deze willen stopzetten. Dit meldt het Britse Competition and Markets Authority. Michael Grenfell, executive director of enforcement bij de CMA, liet weten erg blij te zijn met de aanpassingen.

De CMA deed eerder al onderzoek naar onlinediensten van Nintendo, Sony en Microsoft. Eerder paste Microsoft hun onlinediensten al aan en nu volgt dus ook Nintendo, overigens samen met Sony. Bij Nintendo kun je kiezen voor de standaard Nintendo Switch Online en voor het Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. De wijzigingen gelden voor beide lidmaatschappen.