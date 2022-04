Nieuwe Kirby iconen voor Nintendo Switch Online

Zat in de eerste lading niets voor jou? Nintendo heeft nieuwe profielafbeeldingopties beschikbaar gemaakt.

Vorige week bracht Nintendo al nieuwe Kirby-afbeeldingen als beloningen naar de Switch. Vandaag zijn er nieuwe ontwerpen beschikbaar gekomen. Voor Platinum punten kun je nu nieuwe profielafbeeldingen voor je Switch maken. Bestaande uit verschillende achtergronden en afbeeldingen van Kirby en personages uit de franchise.

Deze functie is een relatieve nieuwe functie van Nintendo Switch Online en naast Kirby kun je ook Splatoon 2 en Animal Crossing: New Horizons iconen aanschaffen. Eerder was ook Super Mario Odyssey van de partij.