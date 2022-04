Chef Life krijgt nieuwe trailer gebaseerd op de Franse keuken

Krijgt jouw restaurant een Michelin-ster?

Twee maanden terug werd Chef Life: A Restaurant Simulator aangekondigd. In deze game is het de bedoeling dat je jouw eigen restaurant bijhoudt. Dit doe je door het restaurant en de keuken in te richten, de menukaart te bepalen en het eten koken en serveren aan je gasten. Uiteindelijk heb je maar een doel: van lokaal café uitgroeien tot restaurant met Michelin-ster. Chef Life: A Restaurant Simulator wordt ontwikkeld door Cyanide Studios en uitgegeven door Nacon. De game moet in oktober verschijnen voor Nintendo Switch, PlayStation, Xbox en pc.

Vandaag heeft Nacon een nieuwe trailer vrijgegeven, volledig gericht op de Franse keuken. Er zullen meer dan 75 traditioneel Franse gerechten beschikbaar zijn in het spel, waaronder blanquette de veau, bœuf bourguignon, en pot au feu. Benieuwd hoe dit er in het spel uit ziet? Bekijk dan snel de trailer hieronder.