Burger Bistro Story verschijnt volgende week op de Nintendo Switch

Maak de lekkerste burgers en open nieuwe restaurants!

Kairosoft heeft inmiddels al vele titels op haar naam zijn. Zo hebben ze spellen gemaakt waarbij je jouw eigen zwemparadijs, winkelcentrum en skiresort kan maken en nog veel meer. Binnenkort is het tijd voor Burger Bistro Story, want volgende week donderdag kunnen Switch-bezitters aan de slag met die nieuwe game. Het spel is namelijk in de Nintendo eShop verschenen, in de sectie binnenkort verkrijgbaar, waardoor we weten dat het spel op 21 april voor een bedrag van €13,00 over de digitale toonbank gaat. Je hebt voor deze game 207 megabyte aan vrije opslagruimte nodig om de titel te kunnen downloaden.

In Burger Bistro Story open jij jouw eigen eetcafé waarin je de echte fastfoodsensatie kunt ervaren. Je experimenteert in de keuken en maakt de lekkerste burgers, drankjes, bijgerechten en sausjes. Gaat het jouw lukken om het restaurant een groot succes te laten worden en daarna zelfs nieuwe filialen te openen?

Ben je benieuwd geworden naar Burger Bistro Story? Bekijk dan onderstaande trailer.