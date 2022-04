Time on Frog Island verschijnt eind deze maand op de Nintendo Switch

Eind mei is het zover!

Afgelopen zomer werd er aangekondigd dat Time on Frog Island naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Hoewel het er eind vorige maand op leek dat Switch-bezitters begin mei aan de slag kunnen gaan met deze titel, zullen we iets langer moeten wachten op de release. De datum is namelijk van 12 mei naar 24 mei verschoven, wat te zien is in de Nintendo eShop. Het spel gaat voor een bedrag van €24,99 over de digitale toonbank en je hebt 451 megabyte aan vrije opslagruimte nodig om de game te kunnen downloaden.

In Time on Frog Island ben je als matroos gestrand na een vreselijke storm op een nogal vreemd eiland. Omdat je boot helemaal verwoest is besluit je het eiland te verkennen, maar al snel kom je erachter dat er vele kikkers te vinden zijn die jouw taal niet spreken. Hoewel je van de bevolking niks gratis krijgt is het ruilen van voorwerpen wel een optie. Gelukkig zijn er voldoende puzzels te vinden die jou op het juiste pad brengen. Gaat het jou lukken om van dit eiland af te komen?