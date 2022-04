Mario Kart Tour doet binnenkort Nederland aan

Racen door Amsterdam of wellicht het platte land?

In Mario Kart tour racen Mario en zijn vrienden en vijanden door allerlei landen heen en binnenkort zal ook Nederland aan dat lijstje worden toegevoegd! De volgende tour komt weliswaar pas op 20 april, maar Nintendo heeft via Twitter alvast geteaset wat we zo ongeveer kunnen verwachten. In onderstaande Tweet zien we dan ook Daisy en Rosalina in typisch Nederlandse kleding van vroeger. Ook andere typische Nederlandse dingen zien we op de afbeelding voorbij komen.

Of het racen zal worden door Amsterdam of wellicht over het boeren platteland zullen we nog even moeten afwachten, maar het is in elk geval erg gaaf dat deze in het teken zal staan van ons eigen landje. De volgende Tour begint op 20 april.

Kijk jij uit naar deze nieuwe tour? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

It's a bit early, but here's a sneak peek at the next tour in #MarioKartTour! We received a delightful photo from Rosalina and Daisy who just arrived at the next destination. Feel the gentle spring breeze as you race through this next city! pic.twitter.com/G4sliObJFJ — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) April 14, 2022