Laatste 2022 International Challenge in Pokémon Sword & Shield dit Paasweekend van start

Doe dit Paasweekend mee aan de 2022 International Challenge voor een Shiny Galarian Moltres!

Dit weekend is het niet alleen een lang Paasweekend, maar ook het weekend van het derde en laatste deel van de 2022 International Challenge in Pokémon Sword & Shield. In de afgelopen maanden kon je bij succesvolle deelname al Shiny Galarian Articuno en Shiny Galarian Zapdos ontvangen. Door deel te nemen aan het online toernooi van aanstaand weekend kun je na afloop Shiny Galarian Moltres ophalen als Mystery Gift. Daarmee wordt het trio van de legendarische vogels compleet gemaakt.

Je kunt Shiny Galarian Moltres alleen ontvangen door je voor de 2022 International Challenge van april in te schrijven en er aan deel te nemen. Heb je je nog niet ingeschreven? Lees dan via deze link de instructies. De inschrijfperiode voor de Shiny Galarian Moltres loopt komende nacht af op 15 april 2022 om 1:59 uur (Nederlandse tijd). Heb je je wel ingeschreven? Lees dan nog kort de onderstaande informatie om er zeker van te zijn, dat je straks Shiny Galarian Moltres kan toevoegen aan je verzameling zeldzame Pokémon.

Toernooiperiode

De 2022 International Challenge voor de Shiny Galarian Moltres loopt van 15 april 2022 om 02:00 uur tot en met 18 april 2022 om 1:59 uur (Nederlandse tijd). Start de game Pokémon Sword of Pokémon Shield op en neem deel aan het online toernooi met je gekozen Pokémonteam.

Let op! Tijdens deze periode moet je aan minimaal 3 toernooibattles deelnemen om na afloop van het toernooi Moltres te kunnen ophalen. Het maakt overigens niet uit of je deze 3 battles wint of verliest.

Haal na afloop je Shiny Pokémon op

Kort na afloop van deze toernooiperiode kun je jouw Shiny Galarian Moltres ophalen volgens deze stappen.

Start de game Pokémon Sword of Pokémon Shield. Open het menu door op X te drukken. Selecteer Mystery Gift. Selecteer Get a Mystery Gift. Selecteer Get Battle Stadium Rewards.

Mocht je een foutmelding krijgen, dan moet je waarschijnlijk eerst de online ranglijsten en toernooiresultaten ophalen bij Battle Stadium in het VS.-menu.

Heb jij Shiny Galarian Articuno en Zapdos al aan je team toegevoegd? Ga jij dit Paasweekend meedoen aan de laatste 2022 International Challenge? Laat het ons hieronder weten!