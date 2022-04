PlayStation 2-klassieker GrimGrimoire OnceMore aangekondigd voor Switch

Van de makers van 13 Sentinels: Aegis Rim!

In het Japanse tijdschrift Weekly Famitsu is aangekondigd dat de PlayStation 2-klassieker GrimGrimoire een remaster gaat krijgen. Het real-time strategyspel wordt opgepoetst en zal nu door het leven gaan als GrimGrimoire OnceMore. De ontwikkelaar van het spel is Vanillaware, die gisteren nog de meesterlijke 13 Sentinels: Aegis Rim op de Switch uitbracht (en wij enorm prezen in onze review). Kennelijk smaakte dat naar meer, want GrimGrimoire OnceMore zal binnenkort naar de Switch en PlayStation 4 komen. De verschijningsdatum staat gepland voor 28 juli in Japan. Voor andere regio’s is er momenteel nog geen informatie beschikbaar gemaakt. Hieronder volgt een lijstje met nieuwe features in de remaster, met dank aan Gematsu:

New System: “Great Magic” – Four types of “Great Magic” that can be used during battle have been implemented. Activated with newly illustrated cut-ins.

– Four types of “Great Magic” that can be used during battle have been implemented. Activated with newly illustrated cut-ins. High-resolution graphics and widescreen aspect ratio .

and . “Fast-Forward” function for battle and story parts.

for battle and story parts. “Mid-Battle Save” function for battle parts.

for battle parts. The difficulty level of “Hard” mode has been adjusted to be more challenging than the original version.

to be more challenging than the original version. New System: Skill Tree – Earn coins by completing tasks set for each stage. Coins can be used to strengthen familars. Coins can also be refunded.

– Earn coins by completing tasks set for each stage. Coins can be used to strengthen familars. Coins can also be refunded. Gallery Mode – Enjoy various illustrations.

– Enjoy various illustrations. New voice cast: Lillet Blan (voiced by Iori Saeki) Margarita Surprise (voiced by Miharu Hanai) Gammel Dore (voiced by Miharu Hanai) Advocat (voiced by Hiromichi Tezuka)



Wat vind jij van deze aankondiging? Heb je GrimGrimoire ooit gespeeld? Heb je 13 Sentinels: Aegis Rim al gespeeld, of ga je hem nog halen op Switch? Laat het ons weten in de reacties!