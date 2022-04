Nieuwe trailers voor Live A Live remake

Een sneak peak naar de prehistorie en China

In februari dit jaar is de Switch remake voor Live A Live aangekondigd. Nu krijgen we van Square Enix nog twee trailers om alvast te zien hoe de game er uit gaat zien en klinken. Deze twee trailers laten specifiek de prehistorie en Imperial China.

In Live A Live ervaar je zeven verhalen met een verscheidenheid aan personages en tijdsperiodes. Naast de prehistorie en China zijn er ook verhalen over het wilde westen, Edo Japan, het heden én de toekomst! Bekijk de trailers hieronder.

Live A Live was destijds niet de bekendste RPG maar krijgt nu meer aandacht om dat goed te maken. Wie kijkt er naar deze game uit die op 22 juli dit jaar voor de Switch uit zal komen?