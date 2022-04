Griezel mee met de launchtrailer van Don’t Starve Together

Starve Together maar dan als multiplayer

Na de release gisteren heeft Klei Entertainment een launch trailer gedeeld van Don’t Starve Together: het overlevingsspel die je nu als multiplayer kan spelen. In het spelletje kies je één van de karakters die allemaal hun eigen vaardigheden bezitten. Er is één gezamelijk doel in het spel, namelijk overleven. Dit doe je door je kamp op te zetten, gewassen verbouwen en een heleboel monsters te verslaan. Terwijl je dit doet ontdek je de wereld waar je in terecht bent gekomen om achter allerlei kleine geheimen te komen.



Met wie ga jij het liefste niet-dood?