Bandai Namco werkt aan remake/remaster in opdracht van Nintendo

Welke game? Welke game!?

Om specifieker te zijn heeft Bandai Namco een paar nieuwe vacatures op de website staan. Hieruit blijkt dat het gaat om een remaster of remake van een 3D actie game in samenwerking met Nintendo.

Er is nog erg weinig bekend over welke game het precies gaat worden of aan wat voor actie game we moeten denken, mogelijk dat het genre deels actie is, en deels ook RPG of iets anders. De vacatures vragen in ieder geval om een planner voor een 3D-game, maar ook een visual artist. Sterker nog, als laatste vacature wordt er gezocht naar iemand die kan werken aan HD remasters van 3D backgrounds specifiek voor een remaster/remake.

Er is ruimte voor genoeg speculatie over welke game het kan zijn. Nintendo en Bandai Namco zijn namelijk al vele jaren in samenwerking voor verscheidene games. Recent hebben we genoeg voorbeelden met New Pokemon Snap, ARMS en Super Smash Bros. Ultimate. Maar het gaat al ver terug. Denk aan de Wii U, 3DS en ook de GameCube.

Dus nu is de vraag vooral… welk spel? Welke game is er uitgekozen door Nintendo om op te pakken en op te poetsen? Mijn hoop gaat naar Baten Kaitos waarvan vorig jaar de handelsmerken door Bandai Namco waren geregistreerd. Maar het kan veel meer zijn. Waar hoop je op en wat denk je dat het wordt? Laat het hieronder weten!

Bron