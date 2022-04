Wylde Flowers komt naar de Nintendo Switch

Gewassen verbouwen met een vleugje magie!

Vandaag is er door ontwikkelaar Studio Drydock aangekondigd dat Wylde Flowers naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Om dat te vieren is er ook meteen een trailer uitgebracht, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken. Wanneer het spel precies verschijnt is momenteel nog onduidelijk, maar Switch-bezitters zullen ergens dit jaar aan de slag kunnen gaan met deze game.

In Wylde Flowers kruip je in de huid van Tara die zojuist verhuisd is naar een eiland waar ze haar oma gaat helpen met de boerderij. Je maakt kennis met vele verschillende personages, waarvan de stemmen zijn ingesproken, die elk hun eigen verhaal hebben. Overdag moet er natuurlijk ook gewerkt worden en dus verbouw je gewassen en zorg je voor alle dieren. In de nacht gebeurt er echter iets anders want dan leer je om op een bezemsteel te vliegen, brouw je drankjes en verander je zelfs in een kat!