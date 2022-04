Star Wars: the Force Unleashed krijgt drie verschillende fysieke edities

Drie prachtige edities voor de collectors onder ons

Star Wars-fans met een Switch worden de laatste tijd op hun wenken bediend. Vorige week kwam het geweldige LEGO Star Wars: The Skywalker Saga al uit, die ik heb beloond met een welverdiende 8,3. Aankomende week komt daar dan ook nog de Switchversie van het in 2008 verschenen Star Wars: The Force Unleashed bij. Zoals we al wisten komt deze game op 20 april uit in de eshop voor €19,99, maar daarnaast zorgt Limited Run Games nu dus ook voor maar liefst drie verschillende fysieke versies.

Om te beginnen is er de standaard editie voor €34,99 met alleen het doosje. Vervolgens is er de premium editie voor €89,99 met een steelbook, een poster, een pin, een munt en wat concept art kaarten. Tot slot is er ook nog de master editie voor €174,99 die daar ook nog een lightsaber replica, een holocron replica en een strategy guide aan toevoegt. Deze edities zijn allemaal vanaf 15 april te bestellen op de website van Limited Run Games. Ze zullen daar dan zes weken lang verkrijgbaar zijn tot de voorraad op is. Bekijk wat plaatjes van de verschillende edities hieronder. Ben jij van plan om met één van deze fysieke versies of om met een digitaal exemplaar van The Force Unleashed aan de slag te gaan? Laat het weten in de reacties!