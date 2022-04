Nintendo koopt grond voor nieuw gebouw in Japan

In dit gebouw zullen ze de research en de ontwikkeling van games verder bevorderen.

Nintendo heeft vandaag op hun website aangekondigd dat ze grond hebben gekocht in Kyoto Japan. De grond bevindt zich tegenover hun ontwikkelingsstudio in Kyoto. Ze hebben 5 miljard Yen betaald, wat neerkomt op zo’n 40 miljoen dollar. Nintendo wil op dit nieuwe stuk land een tweede ontwikkelingsstudio bouwen om de research en de ontwikkeling van games verder te bevorderen. Zij noemen het gebouw dan ook: “Corporate Headquarters Development Center, Building No. 2”.

Het betreft een vloeroppervlakte van 38.000 vierkante meter en een hoogte van 12 verdiepingen. Het zal echter nog wel eventjes duren voor het gebouw helemaal af is. Volgens de planning zou dat namelijk pas in december 2027 zijn. Hoe denken jullie over het uitbreiden van Nintendo’s grootste ontwikkelingsstudio? En wat voor games hopen jullie dat er in dit nieuwe gebouw allemaal gemaakt gaan worden? Laat het ons weten in de reacties!