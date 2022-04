Nieuwe trailer voor Capcom Fighting Collection

Vecht er binnenkort op los met een aantal klassiekers!

In februari dit jaar maakte Capcom bekend dat Capcom Fighting Collection naar de Nintendo Switch zal komen. Inmiddels komt de release al wat dichterbij en dus is het de hoogste tijd voor een nieuwe trailer. Capcom Fighting Collection zal op 24 juni dit jaar verschijnen. In de nieuwe trailer zien we alle games die in de collectie zitten nog eens voorbij komen én staan verschillende extra’s in de schijnwerpers.

Zoals de titel Capcom Fighting Collection al doet vermoeden, bevat dit spel meerdere oude vechtspellen. Aan deze spellen zijn een hoop extra functies toegevoegd, zoals online modus en achievements. Je kan daarnaast ook de moeilijkheidsgraad en de button configuratie aanpassen. Maar dat is nog niet alles, want het bevat ook een Museum modus met heel veel art en tracks. Hieronder nog eens de lijst met de 10 spellen die in de collectie zitten:

Darkstalkers

Night Warriors

Vampire Savior

Vampire Hunter 2

Vampire Savior 2

Red Earth

Cyberbots

Super Puzzle Fighter II Turbo

Hyper Street Fighter II

Super Gem Fighter Minimix