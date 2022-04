Nieuwe trailer Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Een nieuw verhaal in de wereld van Fire Emblem: Three Houses!

Nintendo heeft een nieuwe trailer gedeeld voor de opkomende Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Het spel is een nieuw verhaal in de wereld van Fire Emblem: Three Houses en introduceert nieuwe personages en plotelementen. Zo is de hoofdpersoon in dit spel de huurling Shez, en lijkt de oude hoofdpersoon Byleth dit keer je vijand te zijn. Verder keren veel geliefde personages terug en hebben ze zelfs nieuwe ontwerpen gekregen. Ook de welbekende gameplay van Hyrule Warriors en de bredere Dynasty Warriors-serie keert terug, maar wordt dit keer gemixt met strategische Fire Emblem-elementen. Zonder een goede strategie zal je overwinning op het slagveld niet gegarandeerd zijn. Er is nog veel onbekend over de game, maar Nintendo zal ongetwijfeld meer informatie delen in de komende maanden. Fire Emblem Warriors: Three Hopes komt 24 juni naar de Nintendo Switch. Kijk jij uit naar dit spel? Wat vond je van de trailer? Laat het ons weten in de reacties!