Nieuwe Subnautica game is in vroege fase van ontwikkeling

Game-ontwikkelaar Unknown Worlds heeft dit via een vacaturetekst laten weten

Game-ontwikkelaar Unknown Worlds heeft middels een vacature op hun website laten weten dat een nieuwe game in hun populaire survival franchise in vroege fase van ontwikkeling is. Ze zijn op zoek naar een senior narrative designer. Deze moet hen helpen om de lore en de geschiedenis van een sciencefictionwereld en z’n inwoners te definiëren. Het lijkt er op dat we in deze nieuwe Subnautica-game naast enkel het water ook complete planeten zullen verkennen.

“Unknown Worlds is op zoek naar een senior narrative designer om bij het team te komen dat werkt aan de volgende game in het Subnautica universum. De persoon zal samenwerken met het team om complexe, dramatische verhalen te vertellen in de context van de game-ervaring. Ook zal die de geschiedenis en de lore van een nieuwe sciencefiction wereld en z’n alien inwoners gaan definiëren. Deze persoon heeft een unieke kans om vroeg in de ontwikkeling bij het team te komen en mee te helpen met de verhaalrichting van deze geliefde franchise.”

Er zaten ruim vijf jaar tussen de eerste Subnautica-game en Subnautica: Below Zero. Het zal dus nog wel even duren voor we de derde game uiteindelijk gaan zien. Zit jij te wachten op een nieuw onderwateravontuur van Unknown Worlds? Laat het weten in de reacties!