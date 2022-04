5 seconden focus uitdaging met Mario Party Superstars

Had jij alle antwoorden goed?

Nintendo zit vol verrassingen, dat weten we inmiddels wel. Hoewel de focus ligt op leuke spellen en plezier maken kan je nu ook jouw geheugen trainen. Zo heeft het bedrijf een leuk filmpje gemaakt met een focus-uitdaging met onze vrienden van Mario Party Superstars in de hoofdrol. Onthoud jij goed wat er op het scherm gebeurde? Had jij alle antwoorden in één keer goed? Natuurlijk zonder stiekem vals te spelen en terug te kijken. Je hebt slechts 5 seconden om na te denken over het juiste antwoord.