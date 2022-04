[Hands-On] Nintendo Switch Sports – Een evolutie van het vertrouwde Wii Sports-gevoel

Inclusief gloednieuwe gameplaybeelden van de verschillende sporten!

Eind deze maand verschijnt Nintendo Switch Sports op Nintendo’s hybride console. Onlangs konden Switch-bezitters al een demo uitproberen met drie verschillende sporten, wij konden bij Nintendo de game ook alvast uitproberen. Tijdens een sportieve sessie in de ochtend ging ik aan de slag met alle zes de sporten die bij de release van de game beschikbaar zullen zijn. Wat is mijn eerste indruk van deze aankomende Switch-titel?

Zo herkenbaar en ook zo anders

Tijdens mijn speelsessie kon ik de verschillende sporten in Nintendo Switch Sports spelen tegen een andere aanwezige, pure lokale multiplayer dus. En eerlijk is eerlijk: dat is wat Wii Sports destijds zo geweldig maakte. Samen een potje bowlen in de huiskamer of een balletje slaan met tennis, het stond garant voor uren en uren aan speelplezier. Na mijn speelsessie ben ik van één ding zeker: ook Nintendo Switch Sports gaat deze pret volledig terugbrengen. Nintendo Switch Sports kun je daarnaast natuurlijk ook online spelen, wat de drempel om samen te spelen nog een stuk lager maakt. Heb je even niemand om je heen om mee te gamen? Dan ga je de strijd gewoon online aan, wat voor een zeer complete speelervaring lijkt te gaan zorgen. Maar zo herkenbaar als de multiplayer pret is, zo anders is het sporten nu geworden!

Bewegen maar!

Bij de release bevat Nintendo Switch Sports zes sporten. Stuk voor stuk zijn alle zes de sporten simpelweg enorm leuk om te spelen, ook al zal ieder ongetwijfeld zo zijn eigen favoriet gaan hebben. Bowlen was op Wii Sports altijd mijn favoriete sport, en dus keek ik dan ook erg uit naar het potje bowlen op de Nintendo Switch! Oef, dat viel in het begin nog best even tegen. Je komt er nu simpelweg niet meer mee weg om simpel met de Joy-Con te gooien. De besturing is verrassend diepgaand én je zult daadwerkelijk technieken moeten gebruiken zoals je dat bij echt bowlen ook doet. Na een paar potjes merkte ik inderdaad dat je zelf onwijs veel invloed hebt op het gooien. Bowlen voelt dan ook als een perfect geëvolueerde versie van Wii Sports, en het is enorm gaaf om te zien hoe goed de Joy-Con-controllers worden gebruikt. Tijdens mijn speelsessie ging ik aan de slag met normaal bowlen, maar je kunt ook kiezen voor speciale banen met obstakels op de bowlingbaan. Ondanks dat ik deze niet heb gespeeld, kan ik me enorm goed voorstellen hoe tof het is om dan al je technieken te gebruiken op de bowlingbaan!

Waar ik bowlen een perfect geëvolueerde versie van de Wii Sports-versie noemde, kan dat ook gezegd worden van tennis. De Joy-Con zijn nu eenmaal tot veel meer in staat dan dat de Wii Remote dat vroeger was, en dat merk je. Ook hier kom je er niet mee weg om wat losjes heen en weer te slaan met de Joy-Con. Tijdens het spelen merk je dat het er écht toe doet hoe je slaat. De bewegingen worden zeer nauwkeurig overgenomen en je krijgt nu daadwerkelijk het gevoel dat je tennis speelt, enorm tof! Datzelfde geldt overigens ook voor badminton. Dit is één van de nieuwe sporten en speelt net iets laagdrempeliger dan tennis. Qua besturing merk je enorm goed dat je nu met een shuttle speelt, in plaats van een tennisbal. Maar ook hier doen jouw bewegingen en slagen er ook echt toe, waardoor het net als tennis een bizar goede weerspiegeling is van het echte spel!

Nog een nieuwe sport in de game is voetbal, en ook deze sport kon ik uitproberen. De ervaring met de beenband was hier duidelijk het gaafste, omdat je dan daadwerkelijk tegen de bal kan schoppen. Tijdens wat sessies met schotel op doel, merkte ik dat het soms nog best lastig is de bal in het doel te krijgen. Een normaal potje voetbal is ook leuk, al kon dit op dat moment nog niet met de beenband. Leuk is ook dat, wanneer het ene team voor staat, er een gouden bal in het spel komt. Deze telt dubbele punten en dus is het wat makkelijker om je achterstand in te halen, wel zo leuk als je met familie speelt die bijvoorbeeld wat minder goed is!

Een andere sport die aanwezig is, is volleybal, Deze game vereist iets meer aan verschillende soorten acties die je moet uitvoeren en van tevoren krijg je dan ook een duidelijke uitleg. Het blijft namelijk niet alleen bij serveren en de bal over het net krijgen. Sta je dicht bij het net? Dan zul je ook moeten blokken of juist punten moeten scoren door te smashen. Voor je het weet, sta je in de kamer te bewegen alsof je écht aan het volleyballen bent. Zelf vond ik volleybal vroeger al een leuke sport, en Nintendo Switch Sports weet deze sport dan ook op een goede manier te weerspiegelen. Dat je van tevoren uitleg krijgt maakt het spel ook prima geschikt om met mensen te spelen die de game verder niet kennen.

Hieronder kun je 15 minuten aan gameplaybeelden bekijken die we hebben opgenomen tijdens onze speelsessie.

Chanbara voelt tot slot als een mooie evolutie van het zwaardvechten in Wii Sports Resort. Je speelt op een platform en probeert de andere speler neer te halen. Het blokkeren en slingeren voelt dit keer duidelijk nauwkeuriger en natuurlijker aan dan in Wii Sports Resort. Wellicht de simpelste sport van allemaal, maar alsnog grappig om te doen. Er als een gek op los slaan heeft bovendien lang niet altijd zin, wat ook hier weer zorgt dat je de nodige tactiek gebruikt. Zo leerde ik tijdens mijn speelsessie dat ik achteraf veel meer had moeten blokken, ongetwijfeld was ik dan minder snel van het platform afgemept.

Voorlopige conclusie

Nintendo Switch Sports brengt datzelfde gevoel terug wat Wii Sports destijds ook wist te brengen. Er is echter één heel groot verschil: de sporten die je speelt zijn, dankzij de Joy-Con, een veel betere weerspiegeling van de échte sporten. Daarnaast zul je Nintendo Switch Sports ook online kunnen spelen en lijken tientallen uren speelplezier of meer nu al een feit. Ik kijk er alvast erg naar uit om met wat vrienden te gaan bowlen, badmintonnen of één van de andere aanwezige sporten!