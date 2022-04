Digital Foundry bekijkt Chrono Cross: The Radical Dreamers 

Chrono Cross: The Radical Dreamers wordt onderworpen aan een grondige technische analyse.

Chrono Cross: The Radical Dreamers is sinds 7 april verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Fans van RPG’s kunnen daar zomaar een erg leuke tijd mee beleven, want in onze review sprak Alice al positief over de game. Chrono Cross: The Radical Dreamers werd beloond met een mooie 7,5.

Inmiddels heeft ook Digital Foundry de game grondig onder de loep genomen op technisch vlak. Onder andere de frame rate en de resolutie wordt nader bekeken. In onderstaande video kun je de technische analyse van Chrono Cross: The Radical Dreamers bekijken.