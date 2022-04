Kingdom Hearts IV officieel aangekondigd

Het is dan toch zover! Maar komt het ook naar de Switch?

In de viering van 20 jaar Kingdom Hearts heeft Square Enix officieel het vierde deel in de serie aangekondigd. In de video hieronder (vanaf 4 minuten) zie je een mix tussen cinematics maar ook al gameplay voor de game. Daarbij komt wel naar voren dat het spel nog duidelijk in ontwikkeling is met de zin ”Magic in the making” aan het einde van de video. Dus ga er niet van uit dat het spel over enkele maanden al beschikbaar zal zijn!

Het is natuurlijk leuk dat het spel is aangekondigd, maar wat nog niet duidelijk is zijn de platformen waar het spel op zal uitkomen. Recent zijn de eerste drie games wel op de Switch gekomen en zit de held Sora van Kingdom Hearts in Super Smash Bros. Ultimate als DLC vechter. Goeie kans dat Square Enix voor deel vier dan ook naar de Switch zal kijken om het spel op uit te brengen. In het verleden was het echter nog wel eens de vraag op welke console de spellen uit zouden komen, dus zekerheid hebben we nog niet.

Iedereen heeft wel eens wat gezien van Kingdom Hearts, velen zullen de spellen ook kennen of hebben gespeeld. Dus de vraag is hoe enthousiast is iedereen voor Kingdom Hearts IV, of toch wat sceptisch?