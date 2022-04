Dragon Caffi komt later deze maand naar de Switch

Maak de lekkerste gerechten in deze schattige open-world puzzle adventure.

Dragon Caffi komt binnenkort naar de Switch. Een vermelding van deze open-world puzzle adventure is namelijk verschenen op de eShop, waarbij de releasedatum staat op 21 april. De trailer kun je hieronder bekijken.

In Dragon Caffi speel jij als Margo, een vriendelijke klein vos spirit die aan het studeren is om een eerste class chef te worden. Om dit voor elkaar te krijgen ga je op reis door de kleurrijke wereld van Aethwy waar je vele personages ontmoet die graag hun recepten met je willen delen. Help iedereen met hun problemen, van het bezorgen van brieven tot het wegjagen van Zombooshies. Verzamel ingrediënten en kook de lekkerste gerechten!