Cricket 22: The Official Game Of The Ashes verschijnt later deze maand op de Nintendo Switch

Dit cricketspel belooft beter, groter en stoerder dan ooit te zijn!

Vorig jaar maakte ontwikkelaar Big Ant Studios en uitgever Nacon bekend dat Cricket 22: The Official Game Of The Ashes naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Hoewel het spel gepland stond voor een release in januari is het inmiddels duidelijk wanneer de game daadwerkelijk verschijnt. De titel is namelijk verschenen in de Nintendo eShop, in de sectie binnenkort verkrijgbaar, waardoor we weten dat Switch-bezitters vanaf 28 april met Cricket 22: The Official Game Of The Ashes aan de slag kunnen gaan. Het cricketspel gaat voor een bedrag van €59,99 over de digitale toonbank, al zijn er ook fysieke exemplaren te koop. Om de game te downloaden heb je maar liefst 13,2 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Cricket 22: The Official Game Of The Ashes ga je aan de slag met The Ashes-competitie, wat het hoogtepunt is van de rivaliteit tussen Australië en Engeland. Het spel bevat een carrièremodus waar jij de trainingen en persconferenties regelt. Bovendien is de besturing volledig vernieuwd wat zorgt voor een nog prettiger game-ervaring en is het team dat zorgt voor het commentaar ook nog eens gloednieuw.

Ben je benieuwd geworden? Neem dan een kijkje naar onderstaande afbeeldingen.