Screenshots van Fire Emblem Warriors: Three Hopes onthuld

Meer beelden van de nieuwe Warriors-game zijn via Amazon gelekt.

Het is alweer even geleden dat we verrast werden met de aankondiging van Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Het werd toen duidelijk dat het spel een variatie gaat geven op het verhaal uit Fire Emblem: Three Houses. Zo zagen we gevechten die niet in het origineel voorkwamen, waaronder oudere versies van de house leaders die samen vochten.

Dankzij een listing op Amazon Japan (ondertussen weer verwijderd) zijn er nu wat nieuwe screenshots onthuld. Elk laat een ander aspect zien van het spel. De eerste screenshot toont de kaart tijdens een missie. De tweede toont de missie selectie en de laatste geeft een cutscene weer.

Het is gokken, maar het feit dat deze screenshot tijdelijk online hebben gestaan geeft het idee dat er binnenkort meer informatie zal verschijnen over het spel. Dit is op zich niet gek aangezien de release al over twee maanden is.