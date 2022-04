Nintendo brengt het verhaal Tijd voor Kirby: Kirby’s kleine wereld in videovorm uit

Door middel van deze nieuwe videoreeks maakt Nintendo de Japanse "Tijd voor Kirby"-kinderboeken beschikbaar in het Westen.

Inmiddels kunnen we al twee weken aan de slag met Kirby en de Vergeten Wereld. Dit spel is razend populair en wist in het Verenigd Koninkrijk de grootste Kirby-launch tot nu toe te behalen. Echter zijn er ondanks deze nieuwe titel nog genoeg nog genoeg andere dingen gerelateerd aan Kirby om van te genieten. Ook Nintendo weet dit en verraste ons met een nieuwe video.

Vlak voor het weekend, heeft Nintendo nog een nieuwe Kirby-video vrijgegeven. In deze eerste video, Tijd voor Kirby: Kirby’s kleine wereld, word je meegenomen in het leven van Kirby en Kirby’s vrienden. Ze hebben een dag vol leuke activiteiten gepland en jij mag hierbij zijn. Tijd voor Kirby: Kirby’s kleine wereld is de eerste in een reeks van zeven video’s. Deze video’s zullen allemaal gebaseerd worden op de, voorheen exclusief voor Japan beschikbare, kinderboekenserie “Tijd voor Kirby”. Deze eerste video is zelfs gebaseerd op het vierde boek uit deze reeks en is geschreven door Asami Taniguchi en geïllustreerd door HYOGONOSUKE. De volgende zes video’s zullen verspreid over komende tijd uitkomen.