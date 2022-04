Unsouled komt er sneller aan dan gedacht

Pas recent werd Unsouled aangekondigd voor de Switch, maar we hebben nu al een datum dat het spel speelbaar zal zijn. 28 april komt dit spel in de Nintendo eShop.

Unsouled is niet nieuw. Het spel kwam al uit in Early Access op de PC in midden 2021, maar dat het spel nu ook naar de Switch komt is goed nieuws. Voor mensen die wat meekrijgen in de game wereld is Elden Ring natuurlijk een erg populair spel de afgelopen tijd, maar niet uitgekomen voor de Switch. Mogelijk dat met Unsouled er nu toch ook een beetje die jeuk voor een moeilijke ”souls-like” kan worden gekrabd, misschien ook niet.

In deze 2D actie RPG staat combat en verhaal centraal. Gevechten zijn snel, stijlvol en vereisen goeie timing en controle. Als je aanvallen goed uitvoert kun je daar op voortbouwen en krijg je een vloeiend en goed aanvoelend totaalplaatje. Tussen al het geweld doorloop je een diep en melancholisch verhaal, allemaal in een bijzondere pixel-art stijl. Hieronder nog een trailer om goed weer te kunnen geven wat je kan verwachten van Unsouled:

Het spel komt dus officieel uit op 28 april. Wie gaat het spel halen? Op Steam voor de PC heeft de game op dit moment een positieve rating. Is het spel daadwerkelijk geïnspireerd door de Dark Souls games? Of toch meer door andere 2D actie RPG’s? We gaan er binnenkort achter komen!