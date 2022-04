THQ Nordic presenteert hun tweede Digital Showcase op 12 augustus

Tijdens deze presentatie krijgen we onder andere meer informatie over SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake.

Elk jaar vinden er tijdens de zomer grootse gameaankondigingen plaats. Voorheen was de E3 de centrale plek waar dit gebeurde. Vorige week werd echter al bekendgemaakt dat dit evenement niet zal plaatsvinden dit jaar. Wel kunnen we gelukkig nog genieten van Summer Game Fest. Hoewel de grote openingsshow het startschot is, hebben heel wat ontwikkelaars en uitgevers ook hun eigen presentaties. Zo ook THQ Nordic.

THQ Nordic is afgelopen jaar begonnen met hun Digital Showcase en dit jaar zal de tweede editie plaatsvinden. Op 12 augustus vanaf 21:00 uur CEST kunnen we weer volop genieten van aankondigingen van dit bedrijf. In onderstaande video kunnen we in ieder geval zien dat onder andere SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake te zien zal zijn tijdens dit evenement. Veel meer over dit evenement is verder niet bekend, maar hoe dichter we bij 12 augustus in de buurt komen, des te meer hints THQ Nordic zal delen.

Welke games van THQ Nordic hoop jij te zien? Laat het ons weten in de reacties.