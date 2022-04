Sonic the Hedgehog 2 regisseur wilt een Smash Bros. film maken

In elk geval één regisseur heeft interesse in een verfilming van Super Smash Bros.

Films over games zijn altijd lastig. Meestal worden de films slecht ontvangen door zowel publiek als media. De Sonic films zijn hier een uitzondering op en de regisseur, Jeff Fowler, heeft na de tweede film in een interview interesse uitgesproken voor een Smash Bros. film. Hij werd door Comicbook direct gevraagd of die interesse in het maken van een Smash Bros. film had. Waarop die het volgende had te zeggen:

“Nothing would make me happier than to just throw all the characters into a battle royale and do a big Smash Bros. thing. That would probably require some work from the lawyers before that could happen.”

“Getting Mario and Sonic in the ring, I mean everyone would be kinda dying for that, right? That’s just classic.” Jeff Fowler

De kans dat dit gaat gebeuren is immens klein. Zoals Fowler al zegt zal er veel gedoe om rechten zijn. De spellen hadden het al moeilijk en dan heeft Nintendo de meeste rechten in handen. Voor de film zal ook Nintendo dus gevraagd moeten worden. Dat is nu net het bedrijf wat nog stricter is de droom waarschijnlijk al tegen zou houden.