[Review] Dysmantle – sloop het allemaal

En vergeet onderweg de gevaarlijke zombies niet.

Ondanks dat je zou denken dat er inmiddels al genoeg post-apocalyptische spellen zijn gemaakt, heeft uitgeverij 10tons het risico genomen om nóg een spel uit te brengen in dit genre. Dysmantle is een avontuurlijk spel waarin overleven het doel is, het is aan de speler om niet in handen van de ondoden te vallen in deze plek die is overgenomen door de natuur. De naam van het spel slaat op het feit dat de hoofdbezigheid het kapotslaan van spullen is, om materialen te kunnen verzamelen. Is Dysmantle origineel of 13 in een dozijn in zijn genre? Ik zocht het voor je uit.

Sloop het allemaal!

Na een aantal jaren ondergedoken gezeten in een ondergrondse schuilplaats begint de voorraad eten flink te slinken en is het tijd voor de hoofdpersoon om zich weer bij de buitenwereld te voegen. Wat hij gaat vinden merkt hij pas wanneer hij boven komt, met enkel een koevoet in de hand. Dit gereedschap blijkt al snel goed van pas te komen: het wordt namelijk gebruikt om planten en spullen in verlaten huizen kapot te slaan. In ruil daarvoor komen er materialen vrij waarmee upgrades betaald kunnen worden. Als snel is het duidelijk dat sommige spullen (nog) niet kapot kunnen, hiervoor is meer kracht nodig. Gelukkig geeft elke mep die uitgedeeld wordt XP, net zoals de opdrachten die met succes afgerond worden. Zo is het mogelijk om steeds hoger op te klimmen qua level en daardoor is er steeds meer wat je kunt upgraden, zoals meer inhoud in de tas zodat er meer materialen gedragen kunnen worden. Ook kan op deze manier meer kracht verkregen worden of kunnen bepaalde vaardigheden verder ontwikkeld worden. Daarnaast zijn er steeds meer blauwdrukken verkrijgbaar van spullen die het leven in deze (niet zo) verlaten wereld net iets makkelijker maken, denk hierbij aan kleding voor verschillende temperaturen, verschillend gereedschap en lockpicks zodat bepaalde huizen geopend kunnen worden die op slot zitten.

Verslavend

Bij alles wat de hoofdpersoon doet groeit het XP, waardoor steeds grotere objecten gesloopt kunnen worden en de zombies sneller verslagen kunnen worden. De gevechten zijn erg simpel maar dat is niet storend, op die manier is weer snel verder lopen mogelijk na het uitschakelen van een tegenstander. Er zijn verschillende soorten zombies, die elk hun eigen aanvallen hebben: onder andere de gewone zombie, héle snelle zombies en ondoden die chemicaliën gooien of spugen.

Onderweg verschijnen de opdrachten linksboven in het scherm, de een is makkelijker en korter dan de ander. Zo moeten bijvoorbeeld alle elektriciteitsmasten gevonden worden zodat er een uitvinding gemaakt kan worden waardoor de zombies niet langer respawnen. Daarnaast zijn er een hoop dingen te ‘verzamelen’: ga bijvoorbeeld op zoek naar alle verschillende tombes, radio’s en materialen. Er zijn meestal verschillende opdrachten tegelijk, maar het leukste is om gewoon rond te lopen en de map te ontdekken. Deze map wordt pas na een tijdje zichtbaar, wanneer de eerste mast gevonden is. Stukje bij beetje komt op deze manier het hoofddoel dichterbij: ontsnappen van het eiland, want het is van alle kanten omgeven door water. Het eiland is echter wel erg groot, eventjes van de ene naar de andere kant lopen is er niet bij, zéker niet met alle jagende zombies zodra ze je in de smiezen krijgen. Er zijn kampvuren verspreid over de kaart waar het spel opgeslagen kan worden, hier kunnen ook nieuwe spullen worden gemaakt en je HP kan hier herstellen. Niet origineel, wel makkelijk.

Er is geen timer die vertelt hoe lang iemand ergens over moet doen, dus het ontdekken van de kaart kan op het gemakje gebeuren. Ook is er qua opdrachten geen volgorde die aangehouden moet worden. Dit geeft veel vrijheid en geeft de mogelijkheid om op jouw eigen tempo en manier het spel te spelen. Wil je graag álles kapot meppen? Ga je gang. Wil je snel van punt a naar punt b omdat je iets nodig hebt? Doe je ding.

Wát staat daar?

Dysmantle is dus vrij verslavend vanwege het beloningssysteem waardoor je steeds een beetje verder komt en steeds nét iets meer kan. Het ziet er ook leuk uit en de omgeving wordt steeds afwisselender: van straten tot bossen en van ijs tot hitte. De grafische vormgeving is niet perfect, maar is zeker niet slecht of storend, er zijn zelfs best veel leuke details te vinden. Het geluid zorgt ervoor dat je nóg meer in de game zit en vooral het gillen van bepaalde zombies doet je nekharen overeind zetten. Wel is er één groot nadeel: de tekst is ontzettend klein waardoor het slecht te lezen is. Dit gaat dan om de opdrachten die standaard in het scherm staan en om de gedachten die de hoofdpersoon heeft, hierbij zie je tekst verschijnen maar er wordt niet gepraat. Soms is het amper te lezen wat erg jammer is. Verder is het in het begin een beetje lastig om spullen te verzamelen omdat de tas zo weinig plek heeft, maar gelukkig kan het upgraden naar meer ruimte al snel gebeuren.

Conclusie

Dysmantle is zéker een aanrader, het is een spel waarbij je lekker je gang kunt gaan en kan ontdekken of je jezelf kan storten op jouw opdrachten. De naam doet het spel zeker eer aan: je sloopt alles om materialen te kunnen verzamelen waarmee je spullen kan maken en upgraden. Onderweg zijn er verschillende soorten zombies met allemaal hun eigen aanvallen, die met een simpel gevechtssysteem verslagen kunnen worden. Dit spel is goed voor tientallen uren speelplezier en erg verslavend. Het enige nadeel is dat de tekst ontzettend klein is waardoor het moeilijk te lezen is.

+ Lekker op jouw eigen tempo op ontdekking

+ Grote kaart: er is veel te beleven en te verzamelen

+ Vlotte gameplay: zombies verslaan én door!

– Tekst soms moeilijk te lezen

DN-Score: 8,5