[Release Radar] Deze games verschijnen er aankomende week

In onze rubriek Release Radar zet Vera wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje.

13 Sentinels: Aegis Rim

Verschijnt op: 12 april 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

In 13 Sentinels: Aeges Rim beleef je een siencefictionavontuur die verweven is in dertien afzonderlijke verhalen die met elkaar zijn verweven. In dit 2D zijwaards scrollende spel is het genieten door de prachtige vormgeving en fantastische werelden om te ontdekken. Vecht tegen monsters met allerlei mechsuit-wapens en pas deze aan, allemaal om de mensheid te kunnen redden!

Nobody Saves the World

Verschijnt op: 14 april 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99

Het doel in Nobody Saves the World? De wereld redden natuurlijk! Doe dit door van gedaante te veranderen en vaardigheden te combineren. Speel als slak, robot, geest, draak of één van de andere gedaantes in deze game van dezelfde makers als Guacamelee! Voltooi middies en speel zoveel mogelijk vaardigheden en opdrachten vrij. Er staat een grote wereld te wachten om ontdekt te worden: van kerkers tot moerassen. Misschien redt toch wel iemand de wereld?

Aery Early Birds Bundle

Verschijnt op: 14 april 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99

Deze bundel bevat Aery – Little Bird Adventure, Aery – Sky Castle, Aery – Broken Memories. Het zijn verhaalgestuurde verkenningsspellen zonder gevaar en tegenstanders. In de spellen gaat het om het verkennen van de omgeving en het verzamelen van geheugen om verder te kunnen met de verhaallijn. Geniet van de sfeer en omgeving.

Cat Cafe Manager

Verschijnt op: 14 april 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Welkom in het Cat Cafe in Caterwaul Way, waar je aan de slag mag als de nieuwe eigenaar. Herbouw het cafe en geef de arme zwerfkittens een thuis, maar heet ook de dorpsbewoners welkom. Wees wel gewaarschuwd, er zijn kattige mysteries op te lossen, waarom loopt er een zwarte kat door de straten? Maar er is niks wat jij niet op kan lossen, toch?

Wat verder verschijnt in de week van 11 tot en met 17 april:

13 april 2022: Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread – €19,99

13 april 2022: Pad of Time – €7,99

14 april 2022: Death Parl – €5,99

14 april 2022: Bibi & Tina Nieuwe avonturen met paarden – €29,99

14 april 2022: Defend the Rook – €14,99

14 april 2022: Bunny Mahjo – €2,99

14 april 2022: Gotta Protectors: Cart of Darkness – €14,99

14 april 2022: Gotta Protectors: Cart of Darkness Ultimate – €24,99

14 april 2022: Tormented Souls – €19,99

14 april 2022: Sockventure – €19,99

14 april 2022: Pinball Freedom – €9,00

14 april 2022: Labyrinth of the Chaka King – €6,31

14 april 2022: Hidden Shapes: Animals + Lovely Cats – €3,99

14 april 2022: Air Hockey Puzzles – €2,99

14 april 2022: Toodee and Topdee – €19,99

14 april 2022: Inner Voices – €7,99

14 april 2022: RUN: the World In-Between – €9,99

14 april 2022: Moorhuhn Jump and Run ‘Vallen en Schatten 2’ – €12,49

14 april 2022: Pretty Girls Rivers – €5,99

14 april 2022: Pixel Game Maker Series OMA2RI ADVENTURE -€4,49

14 april 2022: Rotund Rebound – €17,99

14 april 2022: Shooting Star Island – €4,90

14 april 2022: Bush Hockey League – €14,99

15 april 2022: TATO Milestones – €39,99

15 april 2022: Lumberhill – €12,49

15 april 2022: Extreme Speed Bundle Go! Fish Go! Adrenaline – €9,99

15 april 2022: Sharp Shooter Bundle: S.N.I.P.E.R. Hunter Scope – €29,99

15 april 2022: Flower Shop: Summer In Fairbrook – €9,99

15 april 2022: Formula Retro Racing – €12,99

15 april 2022: Robo Wars – €6,99