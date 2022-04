Profielafbeeldingen Kirby en de Vergeten Wereld toegevoegd aan Nintendo Switch Online

Kirby zuigt Nintendo Switch Online op!

Eerder deze week maakten wij op Daily Nintendo bekend dat je nieuwe profielafbeeldingen van Splatoon 2 en Animal Crossing kon kopen met platina munten. Vandaag worden houders van Nintendo Switch Online en Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket verrast met profielafbeeldingen van Kirby en de Vergeten Wereld. Wanneer je de Nintendo Switch Online app op de console opstart, staat er bij ‘Missies en beloningen’ de nieuwe categorie voor Kirby en de Vergeten Wereld. Net als bij de afbeeldingen en achtergronden voor Splatoon 2 verandert de selectie Kirby-plaatjes elke week. Elke vrijdag om 3:00 uur (Nederlandse tijd) verdwijnen de oude afbeeldingen en komt er een nieuwe lading beschikbaar. Op dit moment is nog niet duidelijk gedurende hoeveel weken de Kirby-profielafbeeldingen ververst worden. De verwachting is wel dat het net als bij de afbeeldingen van Splatoon 2 de hele maand april loopt.

Deze week bestaat de verzameling afbeeldingen van Kirby en de Vergeten Wereld uit maar liefst 14 personages en 8 achtergronden en kaders. Uiteraard ontbreekt de normale Kirby niet, maar zijn Koning Dedede en Meta Knight als Kirby’s traditionele vijanden ook beschikbaar. Wil je een profielafbeelding van de nieuwste Kirby-game? Kies dan bijvoorbeeld voor de Mondvol-vorm Auto of een van de Kirby’s met verbeterde kopieerkrachten. Zoals bij de andere series van profielafbeeldingen kosten personages 10 platina munten per stuk en achtergronden of kaders elk 5 platina munten. Bekijk hieronder alvast enkele voorbeelden en start snel je hybride console op om de afbeeldingen toe te voegen aan je collectie!

Ben je blij met deze profielafbeeldingen van Kirby en de Vergeten Wereld? Welke profielafbeeldingen ga jij nu sparen? Heb jij wel genoeg platina munten om alle collecties compleet te houden? Laat het ons weten in een reactie hieronder!