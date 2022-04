Neem een kijkje naar Japanse reclamespots van Nintendo Switch Sports 

Zie alle sporten in actie!

Het duurt niet heel lang meer voordat Switch-bezitters aan de slag kunnen gaan met het vervolg van Wii Sports. Later deze maand, op 29 april, verschijnt Nintendo Switch Sports namelijk op de hybride console. Om het spel op tv alvast in de spotlights te zetten heeft Nintendo een aantal Japanse reclamespotjes gemaakt, welke je onderaan dit artikel stuk voor stuk kunt bekijken. In elke spotje is een andere sport te zien van ongeveer 30 seconden, maar naar welke sport kijk jij het meeste uit? Laat het ons weten via onze gloednieuwe poll!

In Nintendo Switch Sports ga je aan de slag met tennis, bowlen, chanbara, volleyball, badminton en voetbal. Je zwaait, trapt en smasht jezelf naar de overwinning in deze verzameling sporten zowel lokaal met vrienden als online. Bovendien worden er later nog twee gratis software-updates uitgebracht, waarvan één in de zomer en de andere in de herfst plaats zal vinden. Weet jij jouw vaardigheden op de proef te stellen en zoveel mogelijk wedstrijden te winnen?