Horror game MADiSON komt naar de Switch

Bekend van de demo, nu komt het volle spel naar de Switch!

Er komt meer psychologische horror naar de Switch toe. Publisher Perp games en maker LOODIOUS GAMES hebben vandaag aangekondigd dat de game naar onder andere de Switch komt. Het spel heeft in het verleden al wat bekendheid gekregen vanwege een beschikbare demo. Het is nu al een tijdje geleden, maar nu is er toch een release aangekondigd, en dat betekent dat het spel eindelijk in de laatste fases van ontwikkeling is.

In MADiSON wordt je wakker in een donkere kamer, de deur op slot, bloed aan je handen en je zus en moeder vermoord. Leuk wakker worden! Vanuit de eerste persoon ga je achterhalen wat er is gebeurd. Met behulp van een bezeten camera kun je meer dan alleen in de ‘echte’ wereld kijken. Door puzzels op te lossen en je omgeving te verkennen ontrafel je een naar en onrustgevend verhaal. Let op, het is niet alleen rustig wat puzzels oplossen, je wordt achterna gezeten door MADiSON, de geest van een moordenaar. Geen spel om eventjes op te pakken voor een puzzeltje dus.

Er is ook een release trailer te bekijken hieronder:

Belangrijk puntje als je de trailer hebt gezien: de release datum is niet 24 juni voor de Switch. Volgens de omschrijving komt die iets later, maar wordt wel gemikt op de zomer van 2022.

Voor de mensen met een PC kun je een demo proberen via de officiële site. Het spel zal ook nog eens niet alleen digitaal maar ook fysiek te verkrijgen zijn. Wie houdt er van griezelen en gaat het spel halen?