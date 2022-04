Boss Rush is nu beschikbaar in Metroid Dread

Neem het op tegen de grootste griezels van planeet ZDR!

Nintendo heeft zojuist aangekondigd dat de nieuwste gratis update voor Metroid Dread beschikbaar is gemaakt. Deze update voegt Boss Rush toe aan het spel. Je kunt deze nieuwe spelstand aangaan nadat je het spel voor het eerst hebt uitgespeeld. Er zijn drie verschillende soorten boss rushes die je kunt uitdagen. De simpelste soort is Boss Rush, waarin je in een zo kort mogelijke tijd twaalf bazen probeert te verslaan. Nadat je Boss Rush hebt gewonnen speel je Survival Rush vrij, waarin je een tijdlimiet van vijf minuten hebt om zo veel mogelijk bazen te verslaan. Voor iedere baas die je verslaat krijg je er weer extra tijd bij, plus nog meer tijd als je de baas kunt verslaan zonder schade op te lopen. Als laatste is er Dread Rush, die in principe hetzelfde werkt als Boss Rush. Echter word je in deze spelstand onmiddellijk gedood als je schade oploopt. Je kunt Dread Rush alleen spelen als je het hoofdverhaal op de Dread Mode-moeilijkheid hebt gespeeld. Ben jij er klaar voor om deze uitdaging aan te gaan? Heb je Dread Mode al weten te trotseren? Laat het ons weten in de reacties!

Maak je klaar om het op te nemen tegen de ene na de andere eindbaas van de planeet ZDR – de stand Eindbazenoffensief is nu beschikbaar in een nieuwe update voor #MetroidDread!



