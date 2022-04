Watcher Chronicles aangekondigd voor Switch

Ga vanaf 28 april aan de slag met deze nieuwe souls-like.

Watcher Chronicles is een 2D souls-like game die eerder dit jaar op PC uitkwam. Nu heeft indie ontwikkelaar Third Sphere Gamestudios aangekondigd dat de game op 28 april ook naar de Switch komt. In Watcher Chronicles vecht je tegen de zogenaamde Watchers. Dit zijn duistere vijanden die de game wereld in een nieuwe hel willen veranderen. Dit zul jij tegen moeten gaan door te hakken, ontwijken en blokkeren, zoals je van souls-likes gewend bent. De game maakt gebruik van een grote wereld die je op non-lineaire wijze verkent en barst van de geheimen. In deze wereld vind je honderden wapens, pantsers en andere loot waarmee jij jouw personage kunt personaliseren en aanpassen op jouw speelstijl.

De hele game is zowel in singleplayer als in (lokale)multiplayer speelbaar. Voor deze lokale multiplayer heb je twee opties. Bij optie 1 creëert de tweede speler zijn/haar eigen personage met zijn eigen level en uitrusting. Hij/zij vind zijn eigen loot en krijgt zo de volledige RPG-ervaring. Bij optie 2 speelt speler 2 met een kopie van speler 1’s personage. Met precies hetzelfde level en dezelfde uitrusting gaat die dan door de game. Bekijk de trailer hieronder: