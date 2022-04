Trailer van LEGO Peach verschenen

Vanaf 1 augustus is Princess Peach in LEGO-vorm te koop.

Op Mario day, 10 maart, werden nieuwe sets in de LEGO Super Mario-lijn aangekondigd. In deze sets staan Princess Peach en haar kasteel centraal. Op dat moment hadden we alleen nog foto’s van de sets, maar daar is zojuist verandering in gekomen. Nintendo heeft namelijk op YouTube een video gedeeld waarin je LEGO Peach in actie kan zien. Bekijk dit filmpje hieronder.

In totaal zijn er zes nieuwe sets aangekondigd die op 1 augustus zullen verschijnen. Hieronder vallen onder andere de LEGO Super Mario Adventures with Peach Starter Course en LEGO Super Mario Peach’s Castle Expansion Set. Daarnaast worden in de overige vier sets vooral een hoop nieuwe vijanden geïntroduceerd. Mocht je er nou enorm benieuwd naar zijn, dan kan je in het filmpje zien hoe je met Peach de vijanden verslaat.

Ben jij van plan om LEGO Peach te kopen? Laat het ons weten in de reacties!