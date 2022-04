Releasedatum, gameplaybeelden en Collector’s Editions van Pocky & Rocky Reshrined bekendgemaakt

Een hoop nieuws over de game over een meisje en een tanuki!

In Japan kunnen Switch-bezitters vanaf 21 april 2022 aan de slag met Pocky & Rocky Reshrined. Aangezien die releasedatum in het land van de rijzende zon nadert, kunnen we meer informatie over deze game bekendmaken. In dit artikel vind je informatie over de releasedatum van Pocky & Reshrined in Europa, nieuwe gameplaybeelden en de onthulling van de Collector’s Editions van de game.

Japanners kunnen over twee weken al met het meisje Pocky en de tanuki Rocky de strijd aangaan met monsters en andere vijanden. De regio’s Europa en Amerika moeten nog iets langer geduld hebben, want het Westen kan Pocky & Rocky Reshrined pas spelen vanaf 24 juni 2022. Op dit moment lijkt dat om de digitale release in de eShop te gaan, aangezien de fysieke release gepaard gaat met de release van de Collector’s Editions. Verderop in dit artikel staat hierover meer informatie.

Voor de naderende release in Japan zijn ook nieuwe gameplaybeelden verschenen van Pocky & Rocky Reshrined. Hier zien we dat de nieuwe game trouw is aan de originele spellen op de SNES, maar tegelijk ook vernieuwd is. Pocky, Rocky en de drie andere speelbare personages kunnen in de aankomende shooter niet alleen klassiek recht of schuin voor zich uit schieten, maar hun krachten ook upgraden door items te gebruiken of te verzamelen. Het zorgt ervoor dat spelers op creatieve manieren vijanden en bazen kunnen uitschakelen. Bekijk in het onderstaande filmpje de beelden uit de Japanse versie van Pocky & Rocky Reshrined.

Begin maart maakten we al bekend dat Pocky & Rocky Reshrined ook een fysieke versie zal krijgen. Via de website van Strictly Limited Games is daar nu meer informatie over bekend. Op de site kun je diverse versies van de game bestellen en bestellingen worden ook in Nederland geleverd. De standaard fysieke versie zonder extra’s kost slechts €29,99. Voor €59,99 krijg je de standaard versie met een schattige knuffel van Rocky. De Collector’s Edition met onder andere de soundtrack op CD, briefkaarten en een verzamelmunt kost €69,99. Tot slot zal het meest uitgebreide pakket, de Collector’s Edition van de game inclusief Rocky-knuffel, €99,99 kosten. De genoemde prijzen zijn zonder eventuele extra kosten voor bijvoorbeeld verzending. Strictly Limited Games benadrukt dat het om pre-orders gaat en dat zij pas vanaf september/oktober 2022 zullen gaan uitleveren. Liefhebbers van de fysieke versie of de Collector’s Edition van Pocky & Rocky Reshrined zullen dus helaas nog meer geduld moeten hebben.

Pocky & Rocky Reshrined met alles erop en eraan, nu verkrijgbaar als pre-order voor €99,99.

Kan jij niet wachten om erop los te schieten met Pocky & Rocky? Heb jij het geduld om te wachten op de schattige Rocky-knuffel in het najaar? Laat in een reactie weten wat je ervan vindt!