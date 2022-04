Nintendo’s Monthly Rewind maart 2022

Bekijk hier de rewind video van afgelopen maand

In de maandelijkse rewind van Nintendo wordt er gesproken over alle nieuwe releases, aankondigingen en updates. In maart zijn dat er een hoop geweest. Zo kan je vanaf vorige maand genieten van het nieuwe avontuur van Kirby, de tactische avonturen van Triangle Strategy en is er een DLC met uiteindelijk 48 nieuwe banen verkrijgbaar voor Mario Kart 8. De eerste 8 banen zijn nu al te spelen! Verder zijn er meer Nintendo spellen uitgekomen voor Nintendo Switch Online en zijn hier ook missies en beloningen te verkrijgen.

Wat vond jij het leukste Nintendo nieuws van maart?