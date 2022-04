Moonstone Island aangekondigd voor Nintendo Switch

Ga op ontdekking in deze open wereld

Studio Supersoft heeft aangekondigd dat we Moonstone Island kunnen gaan verwachten. Het spel zal verschijnen in 2023, maar er is nog geen specifieke datum bekend. Moonstone Island is een open wereld spel waarbij kaarten een grote rol spelen.

Bij het zijn van een leerling-held hoort de traditie om een jaar op een eiland te gaan wonen waar je alles gaat leren: een huis bouwen en het onderhouden van een tuin, natuurgeesten temmen en alchemie. Deze geesten zien er uit als dieren en helpen jou vechten wanneer ze aan jouw kant staan. Het vechten gebeurt doormiddel van het trekken van kaarten met aanvallen er op.

Er zijn 120 eilanden om te ontdekken die je kan bezoeken met jouw voertuig: een ballon, bezem of zweefvliegtuigje. Ontdek kerkers waar je kan upgraden en beloningen kan ontvangen. Er valt een hoop te ontdekken in Moonstone Island, ben jij klaar voor dit avontuur?