Mario Golf komt 15 april naar Nintendo Switch Online

Keer terug naar de green!

Mario Golf is aangekondigd als de nieuwste release voor de Nintendo 64-service van Nintendo Switch Online. Dit klassieke golfspel zal op 15 april beschikbaar worden gemaakt. Zoals altijd is de service alleen beschikbaar voor gebruikers die het Uitbreidingspakket hebben aangeschaft. In de oorspronkelijke aankondiging voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket beloofde Nintendo minstens zestien N64-spellen, waarvan Mario Golf nu de veertiende is. Vervolgens kunnen we sowieso nog rekenen op Kirby 64: The Crystal Shards en Pokémon Snap. Daarna is het onbekend welke releases Nintendo nog meer gepland heeft. Ongetwijfeld zal de service echter niet stoppen met die eerste zestien games. Wat vind jij van deze aankondiging? Heb je zin om Mario Golf spelen? Welke N64-spellen zou je nog meer op de service willen zien? Laat het ons weten in de reacties!

Mario Golf slaat op 15 april zijn slag in #NintendoSwitchOnline + Uitbreidingspakket!



Ga met Mario en zijn vrienden naar de golfbaan in de #Nintendo64-game waar de serie mee is begonnen. pic.twitter.com/5gZv1NRyPg — Nintendo Nederland (@NintendoNL) April 7, 2022