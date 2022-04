Gameplaybeelden Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition gedeeld

Bekijk hier het eerste half uur van deze klassieke RPG!

Vanaf vandaag kunnen RPG-fans dan eindelijk aan de slag met Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition. Om dat te vieren heeft het YouTube-kanaal Nintendo Hall de eerste 32 minuten van de game online gedeeld. Alice heeft de game voor ons mogen reviewen. Zij noemde het: “een aanrader voor iedereen die deze klassieker eindelijk eens wil spelen en het niet erg vindt dat er geen hele grote verbeteringen zijn gemaakt”. Mocht jij dus nog twijfelen om met deze klassieke RPG aan de slag te gaan, dan kun je hieronder kijken of de game wel echt wat voor je is.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition is een remaster van het originele Chrono Cross, die in 1999 verscheen voor de originele Playstation. Daarnaast is dit het vervolg op de in 1995 uitgebrachte SNES-game Chrono Trigger. De game werd destijds met veel lof ontvangen en is nu dus voor het eerst officieel uitgekomen in Europa. De game speelt zich af tussen twee parallelle werelden waar je als speler tussen wisselt. Voor deze remaster zijn de 3D-modellen omgezet in HD. Daarnaast zijn ook de karakterillustraties en de kwaliteit van de achtergrondmuziek verbeterd. Je kunt zelf kiezen of je de game in deze nieuwe HD-stijl of in de originele stijl wilt spelen. Daarnaast zijn er ook opties toegevoegd die de combat wat makkelijker maken. Buiten alleen deze remaster hebben ze ook het tekstavontuur: Radical Dreamers Le Trésor Interdit toegevoegd. Meer dan genoeg content dus om je mee te vermaken.

Ga jij met deze klassieke RPG aan de slag? Laat het ons vooral weten in de reacties.