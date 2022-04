Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles krijgt nieuwe DLC-vechters

Ga vanaf 10 juni met deze nieuwe op anime gebaseerde fighting-game aan de slag!

Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles is een fighting-game met action-adventure elementen gebaseerd op de anime: Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba. De game kwam eerder dit jaar al uit voor de pc en de PlayStation en Xbox-consoles. Vanaf 10 juni zullen Switch-bezitters ook van de game kunnen genieten. Daarnaast komen er rondom de release deze zomer ook nog betaalde DLC-personages bij. Deze zijn te gebruiken in de versus modus en het gaat om de volgende karakters:

Tengen Uzui

Daki

Gyutaro

Nezuko Kamado in ontwakende vorm

Tanjiro Kamado van de Entertainment District Arc

Zenitsu Agatsuma van de Entertainment District Arc

Inosuke Hashibira van de Entertainment District Arc

De informatie kwam naar buiten in de laatste editie van het manga tijdschrift Jump Weekly. Meer info over de game zal binnenkort verschijnen. Bekijk hieronder nog eens de aankondigingstrailer: