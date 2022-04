Zombies neerknallen in nieuwe beelden The House of the Dead: Remake

Ga vanaf morgen aan de slag met de remake van deze arcade-game.

We hebben er lang op moeten wachten maar vanaf morgen is The House of the Dead: Remake dan eindelijk verkrijgbaar, exclusief op de Nintendo Switch. The House of the Dead: Remake is een remake vam SEGA’s arcade-klassieker uit de jaren ’90 en laat je in verschillende levens het opnemen tegen hordes zombies en verschillende eindbazen. De game kent onder andere sterk verbeterde graphics én besturing aangepast voor de Nintendo Switch. Zo ondersteunt de game onder andere gyro-besturing. Je kunt de game alleen spelen maar ook samen in de co-op mode.

Voor wie uitkijkt naar The House of the Dead: Remake hebben we hieronder flink wat gamelaybeelden voor je. Ga jij de game in huis halen? Laat het ons hieronder weten!