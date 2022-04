Two Point Campus uitgesteld naar augustus

We zullen iets langer moeten wachten op de game.

Na een succes met Two Point Hospital, heeft Two Point Studios vorig jaar haar nieuwe game aangekondigd: Two Point Campus. Aanankelijk zou de game op 17 mei dit jaar verschijnen, maar vandaag is duidelijk geworden dat het spel is uitgesteld naar de zomer van dit jaar. Two Point Campus zal nu namelijk op 9 augustus dit jaar verschijnen. Mark Webley, de director van het spel, heeft in een statement laten weten dat de ontwikkelaar de game nog verder wil optimaliseren om een zo goed mogelijke titel af te kunnen leveren. De extra maanden die het team nu heeft zullen daar dan ook voor worden gebruikt.

“Our ambition from the start has been to release Two Point Campus across all PC and console platforms simultaneously to the quality and standard that our community expects from us. This means we will need a little bit more time with Two Point Campus to make sure we deliver the best possible game that can be enjoyed equally on all platforms. We will use these additional three months to optimize Two Point Campus for all platforms. Mark Webley

In Two Point Campus is het de bedoeling dat je jouw eigen campus maakt. Hierbij moet je niet alleen de gebouwen plaatsen, maar de omgeving is natuurlijk ook een belangrijke factor. Alles wat je plaatst beïnvloed het leven van de studenten! Het is natuurlijk wel belangrijk dat studenten bijvoorbeeld leren hoe ze een ridder kunnen zijn of hoe ze veel te grote gerechten zoals gigantische pizza’s kunnen maken. Daarnaast moet het studentenleven niet alleen maar in het teken staan van college’s; het studentenleven bestaat natuurlijk ook uit plezier.

Keek jij er al naar uit om volgende maand met de game aan de slag te gaan?