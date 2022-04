Switch versie Source of Madness krijgt eindelijk een releasedatum

Deze lovecraftian geïnspireerde roguelite komt volgende maand naar de Switch!

Het is alweer even geleden dat Source of Madness werd aangekondigd voor de Switch. Deze side-scrolling roguelite werd in juni 2020 aangekondigd voor de Switch, maar sindsdien bleef het stil. Daar is nu eindelijk verandering in gekomen. Uitgever Thunderful en ontwikkelaar Carry Castle hebben de releasedatum vrijgegeven. De game komt op 11 mei naar de Switch. De nieuwe trailer met deze informatie kun je hieronder bekijken.

Source of Madness speelt zich af in de Loam Lands, een vreemde Lovecraftian geïnspireerde wereld. Jij speelt een misdienaar welke op reis moet door dit vijandige land. Ontdek de vreemde kosmische geheimen van de Loam Lands en The Tower of Madness, en de mysterieuze citadel op de maan. De monsters die tegenkomt tijdens deze reis zijn nooit hetzelfde, dankzij de speciale procedural generation en neural network AI die de monsters en omgevingen genereert.