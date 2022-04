Switch systeemupdate 14.1.0 nu beschikbaar

Nieuwe notificatie-instellingen, hoezee!

Nintendo heeft onlangs een kleine nieuwe systeemupdate uitgebracht voor de Switch. Hiermee wordt het systeem bijgewerkt naar versie 14.1.0. De update voegt nieuwe notificatiekeuzes toe aan het ‘Berichten’-tabje in de systeeminstellingen. Om precies te zijn gaat dit over notificaties voor behaalde platina punten van My Nintendo-missies. Als je nieuw behaalde platina punten nog niet hebt geclaimd, dan geeft je Switch daar nu een melding van. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om die notificaties uit te zetten. Deze maand staan My Nintendo-missies in het teken van Splatoon 2, waarvan je dus ook allerlei nieuwe profielafbeeldingen kunt vrijspelen. Verder volgt deze update de onlangs uitgebrachte systeemupdate 14.0.0 op, die onder andere groepen introduceerde om je games makkelijker te sorteren. Ook verbeterde die update het gebruik van Bluetooth-audiovolume op het systeem. Zo is Bluetooth gemakkelijker te besturen en is het maximale uitgangsvolume op sommige apparaten verhoogd. Stapsgewijs krijgt de Switch er dus steeds weer nieuwe features bij.