[Review] Lego Star Wars: The Skywalker Saga – De beste LEGO-game ooit gemaakt

Het third-person cameraperspectief zorgt voor een nieuwe standaard voor LEGO-games!

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga is de 35ste LEGO game van ontwikkelaar Traveller’s Tales. Daarnaast is het de 6de Star Wars-game in LEGO-vorm. Sinds 2005 komen er bijna ieder jaar wel één of meerdere LEGO-games uit. Vaak zijn deze gebaseerd op verschillende film en popcultuur franchises. Zo hebben Marvel, DC, Indiana Jones en Harry Potter allemaal al meerdere keren de revue gepasseerd. Omdat al deze games in een relatief korte tijd na elkaar verschenen, maakten ze allemaal gebruik van dezelfde gameplayprincipes. Daarom heeft de Britse ontwikkelaar besloten om met deze nieuwe LEGO-game deze achterhaalde gameplay-stijl compleet overboord te gooien. Weg is het top down cameraperspectief en het super simpele combatsysteem. Als wij zouden zeggen dat deze nieuwe formule een kleine verbetering is zou dat een groot understatement zijn!

Een meer meeslepende ervaring

Laten we dan ook maar meteen met het beste nieuws beginnen! Doordat de camera nu achter jouw personage(s) staat gepositioneerd in plaats van daarboven, word je meer meegenomen in de actie. Of je nou de Death Star opblaast, een AT-ST’s neerhaalt of bezig bent met de Lightsaber gevechten. Je doet het allemaal in third-person. De actie van deze grote set pieces voelt intiemer doordat de camera nu dichter bij je personages staat. Daarnaast komt ook de impact van klappen met je lightsaber of blasterschoten zo veel beter over dan van bovenaf.

Buiten dit andere camerastandpunt is ook de combat op de schop gegaan. Wanneer jij met een Jedi of Sith vecht heb je de beschikking over zowel lichte als zware aanvallen. Ook kun je vijanden de lucht in slaan. Hierdoor zijn er aardig wat verschillende combo’s mogelijk. Daarnaast kun je je zwaard ook weggooien met de ZR-knop en inkomende aanvallen paryen en blokkeren. Je bent nog steeds veel aan het buttonmashen, zoals in de oude LEGO Star Wars-games. Omdat je nu meer opties hebt zit er wel iets meer variatie en diepgang in de nieuwe gevechten.

De LEGO-franchise naar het jaar 2022

Ook de schietgevechten en de space-combat hebben nu wat meer diepgang. Zo kun je met de ene blaster voortdurend door blijven schieten wanneer je de knop ingedrukt houdt en gaat de ander maar één keer over. Gedurende de space-combat stuurt het ene schip soms net wat soepeler dan het andere. Zowel gevechten met de Lightsaber als de space-combat komen niet in de buurt van de diepgang en uitdaging die je vindt in Star Wars Squadrons of Jedi Fallen Order, maar deze kleine toevoegingen zorgen samen met het nieuwe camerastandpunt wel voor een veel prettigere spelervaring dan het in 2007 uitgebrachte Star Wars: The Complete Saga.

Gevarieerde missiestructuur

De verschillende films zijn qua gameplay ieder onderverdeeld in zes verschillende missies per film. Je bepaalt zelf bij welk van de drie trilogieën je begint. Wanneer je de game opstart zijn episodes 1, 4 en 7 namelijk al ontgrendeld. De opdrachten binnen deze missies variëren weer van eindbaasgevechten en onverplichte stealth-missies, tot space-battles en grote set pieces. Er zitten een hoop missies in die veel op elkaar lijken. Zo zijn de gevechten tegen Darth Maul, Kylo Ren en Count Dooku grotendeels hetzelfde. Toch biedt de game wel genoeg variatie door bovengenoemde voorbeelden goed af te wisselen. Binnen de missies zelf zijn ook altijd drie of vier extra opdrachten die je kunt voltooien. Aan het begin weet je nooit welke dit zijn, maar kun je ze door studs uit te geven wel onthullen. Het kan dan gaan om een eindbaas verslaan binnen een bepaald tijdsbestek of een missie voltooien zonder door vijanden gezien te worden. Lukt het je om al deze uitdagingen te voltooien dan krijg je daarvoor een blauwe bouwsteen, die je weer in de skilltree kunt uitgeven.

Verwaarloosbare skilltree

Deze skilltree heeft een algemene tak en vertakkingen voor de negen verschillende categorieën waarin de personages zijn onderverdeeld. Binnen de Jedi categorie kun je je force-krachten bijvoorbeeld upgraden en voor de ‘normale’ helden kun je het schild van de verschillende schepen verbeteren. De skilltrees voor de verschillende categorieën zijn niet heel interessant. In de game krijg je zoveel personages onder de knoppen dat het bijna zonde is om je kostbare blauwe stenen hier in te investeren. De algemene tak is een veel betere optie. Hier heb je met alle personages wat aan.

Zo kun je de loopsnelheid, de radius waarop je studs (ingame valuta) kunt aantrekken en je gezondheid upgraden. Toch heb ik de skilltree op den duur tijdelijk volledig genegeerd. Dit komt omdat de dood ook in deze LEGO-game vrijwel geen gevolgen heeft (buiten het verliezen van wat studs). Iedere keer wanneer je wel dood gaat wordt je personage meteen weer opnieuw opgebouwd zonder level-progressie te verliezen. Daarnaast waren de verbeteringen van deze upgrades niet duidelijk te merken. Als jij een speler bent die per se alle challenges binnen de levels wil halen dan zal de skilltree je daar ongetwijfeld iets bij helpen. Loop jij liever casual het verhaal van de films door dan is het een verwaarloosbare toevoeging.

Hilarische slapstick humor

Net als in alle voorgaande LEGO-games barst ook The Skywalker Saga van de humor. Of het nou gaat om Obi Wan die een simpel bruggetje heeft gebouwd om de High ground te krijgen, Darth Sidious die de Clone troopers per ongeluk laat dansen of om meerdere lightsabers die niet of juist aan de verkeerde kant aangaan. Vrijwel iedere iconische scene uit de films is nagemaakt met wat geestige LEGO-twists. Zelfs op de meest duistere momenten weten ze er nog wat grappen uit te schudden.

Het nadeel aan het herbeleven van alle films is wel dat je ook wordt herinnerd aan de plotholes van de sequel-trilogie. Gelukkig worden ook deze door de humor wat minder vervelend om te doorlopen. Dat gezegd hebbende is het wel jammer dat ze geen grappen maken over het plot van de films zelf. Een paar grappen over de plotselinge terugkeer van Palpatine in The Rise of Skywalker of andere plotholes uit deze en andere Star Wars-films zouden zeker op zijn plaats zijn in deze humoristische game. Hier hebben ze waarschijnlijk voor gekozen om de verhalen nog zo accuraat mogelijk te houden. Of om de mensen die deze films wel leuk vinden tevreden te stellen.

Geen zeikend rotjoch

Ook de (stem)acteerprestaties voor de cutscenes zijn uitstekend. Waar de vorige LEGO Star Wars-games enkel gebruik maakten van simpele geluidseffecten zijn de meest iconische zinnen en scenes uit de films nu volledig ingesproken. De cast van de game bestaat uit een mix van acteurs uit de films en de stemacteurs uit de animatieseries. Erg goed dat ze in het geval van de prequels voor de stemacteurs uit de Clone Wars hebben gekozen. Zo klinkt Anakin tenminste niet als een zeikend rotjoch met iets te veel zand tussen z’n tenen. Hoewel niet alle personages gespeeld en ingesproken zijn door de acteurs uit de films, heb je wel het gevoel dat je naar dezelfde personages aan het luisteren bent.

De hele cast heeft uitstekend zijn best gedaan op deze game! Mijn persoonlijke favoriet was Sam Witwer als Palpatine. Hij speelt deze kwaadaardige, angstaanjagende schurk op een hilarische manier. Tijdens de prequels probeert die zijn geheime identiteit voor de jedi verborgen te houden wat in deze game regelmatig (bijna) fout gaat. De manier waarop Witwer hiermee omgaat en hoe hij steeds wisselt tussen een gevaarlijke Sith en een sympathieke politicus is heel knap gedaan en hilarisch om te zien én te horen. Mocht je de mumble-geluiden uit de oude games toch prefereren boven de ingesproken dialogen dan kun je dat ook via een ontgrendelbare optie aanpassen in het menu.

Steentje voor steentje nagebouwd

Voor deze nieuwe LEGO-game hebben ze het hele Star Wars-universum op een prachtige manier steentje voor steentje in LEGO nagebouwd. Of je nu door de zanderige woestijn van Tatooine, de groene bossen van Andor of de ijskoude planeet Hoth aan het wandelen bent, in iedere planeet is super veel werk gestoken. Daarnaast kun je ze ook allemaal buiten de missies om vrijuit verkennen met al je favoriete Star Wars-personages. Op deze planeten kun je dan vervolgens weer meer puzzels oplossen en sidequests doen waarmee je weer nieuwe personages en schepen ontgrendelt.

Deze kun je vervolgens gebruiken om de planeten te verkennen of om alle missies nog een keer te spelen. Het is echt bizar om te zien hoeveel er te doen is op al deze planeten! Van het overnemen van vlaggenschepen als de Death Star tot Xwing races en schietchallenges. En van een missie waarbij je een Wookie koor moet verzamelen om de Star Wars score van John Wiliams te zingen tot een gevecht met de Krayt Dragon op Tatooine. Ik heb nu zo’n 18 uur in de game zitten, maar ik heb slechts een fractie van de 300 personages ontgrendeld die er in de game te vinden zijn. Mocht jij een echte completionist zijn, dan valt er in deze free play-modus na het doorlopen van de films nog meer dan genoeg te zien en te ontdekken!

Langzaam verschijnende bomen

Over het algemeen draait LEGO Star Wars: The Skywalker Saga meer dan prima op de Switch. Geen moment traden er crashes, bugs, framedrops of andere problemen op. De enige problemen die ik tijdens mijn playthrough ben tegengekomen hebben te maken met pop-in. Op het moment dat mijn personage een planeet betrad kwamen de details van trappen, relingen, bomen en andere voorzieningen van de planeet soms langzaam tevoorschijn. Vooral tijdens achtervolgingsmissies was dit heel goed zichtbaar. Hoewel dit op geen enkel moment game-breaking was, zat er één setpiece in de game waarop dit wel heel storend was, namelijk de achtervolgingsmissie op een speeder in Andor. Je raast hier op een super hoog tempo door dit iconische bos, maar doordat de bomen te laat verschenen ben ik om die reden meerdere malen gecrashd. Hopelijk weten ze deze problemen in de nabije toekomst snel te fiksen of te verminderen.

Een nieuwe standaard voor LEGO-games

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga introduceert een nieuwe standaard voor LEGO-games! Het veel betere thirdperson camerastandpunt en de nieuwe formule weten het achterhaalde topdown perspectief te vervangen! Daarbuiten zorgen de uitgebreidere melee, shooter en space-combat voor een veel prettigere gameplayervaring! Samen met het hilarische schrijfwerk en het gigantische prachtig vormgegeven LEGO-universum zorgt dit ervoor dat LEGO Star Wars: The Skywalker Saga niet alleen een geweldige Star Wars-game is, maar ook nog eens de beste LEGO-game ooit gemaakt! De game is misschien niet perfect. Daarvoor zouden ze eerst de pop-in problemen moeten verwijderen. Maar als jij je favoriete Star Wars-momenten graag op een geniale manier in LEGO-vorm wilt herbeleven, dan is dit de Star Wars-game you are looking for!

+ Een prachtig vormgegeven open LEGO-universum

+ Erg veel content

+ Third-person perspectief zorgt voor een meeslepende Star Wars-ervaring

+ Leuke grappen

+ Strakke acteerprestaties

– Details van planeten laden soms laat en langzaam in

– Skilltree is verwaarloosbaar

DN-score: 8,3