Nieuwe gameplaytrailer online van AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative

Ontvang ook bonus-DLC bij vroege aankoop van nirvanA Initiative!

Spike Chunsoft lanceert op 24 juni 2022 het nieuwe deel van AI: The Somnium Files. Om de toekomstige spelers een inkijkje te geven wat nirvanA Initiative te bieden heeft, is er nu een gameplaytrailer online gezet. In deze trailer worden de onderzoeksmechanismen van de game toegelicht. Je kunt de plaats delict niet alleen op de klassieke methode onderzoeken, maar ook met een projectie in virtual reality een reconstructie maken van alle gebeurtenissen rondom de moordplek. Daarnaast kun je ook in de hoofden van verdachten kijken om hun gedachten te lezen. Tot slot kun je nog een stap verder gaan en dromen binnendringen om aanwijzingen te vinden. De onderstaande beelden laten echter wel zien, dat je snel moet handelen. Je hebt slechts zes minuten de tijd om een droom te onderzoeken en verdachten geven ook niet zomaar hun dromen prijs.

Naast een stukje gameplay onthult Spike Chunsoft bonus-DLC voor spelers die de game binnen drie weken na de release kopen en opstarten. In die korte periode kun je een “3 Pattern T-Shirt Set” en een “Hot Dog Costume Set” toevoegen aan de kledingopties van de personages in AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative. Op de onderstaande afbeelding is een voorbeeld te zien.

Heb jij het vorige deel van AI: The Somnium Files gespeeld en kijk jij uit naar nirvanA Initiative? Ga jij deze game binnen drie weken na de release kopen voor de bonus-DLC? Vertel het ons in een reactie!